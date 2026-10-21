Azane Tembus Pasar Ekspor, Usaha Fesyen Muslim Bogor Manfaatkan Program Shopee FLEXI

jabar.jpnn.com, BOGOR - Usaha fesyen muslim Azane mencatat peningkatan penjualan hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasa selama kampanye Big Ramadan Sale di Shopee.

Capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan usaha yang dirintis Ajeng, mantan pegawai badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki pengalaman di bidang komunikasi pemasaran.

Azane mengembangkan produk fesyen muslim, mulai dari hijab, khimar, abaya, hingga gamis syar’i.

Beroperasi dengan skala industri rumahan di Bogor, Jawa Barat, usaha ini memiliki kapasitas produksi hingga 1.000 produk per bulan dan didukung oleh empat karyawan.

Dalam mengembangkan bisnisnya, Azane memanfaatkan berbagai program dan fitur di Shopee untuk menjangkau konsumen serta meningkatkan penjualan.

Pemanfaatan kanal perdagangan digital tersebut juga menjadi bagian dari strategi pengembangan pasar produk fesyen muslim.

Penjualan Azane Meningkat saat Kampanye Shopee

Berdasarkan data perusahaan, penjualan Azane selama kampanye Big Ramadan Sale meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasa.