Asep Surya Atmaja Resmi Diangkat Jadi Bupati Bekasi, Ini Jadwal Pelantikannya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengesahkan pengangkatan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030.

Keputusan tersebut diterbitkan pada Senin (19/10/2026), menyusul usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melalui rapat paripurna pada Jumat (16/10/2026).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, membenarkan penerbitan keputusan tersebut saat dihubungi dari Cikarang, Selasa (20/10/2026).

“Iya, sudah keluar kemarin sore (19/10),” kata Benni.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut bernomor 100.2.1.3-3282 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Penerbitan keputusan itu menindaklanjuti pemberhentian Ade Kuswara Kunang dari jabatan Bupati Bekasi untuk periode 2025–2030 setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini.

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Melalui keputusan yang ditetapkan di Jakarta tersebut, pemerintah mengesahkan pengangkatan Asep, yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Bekasi, menjadi bupati definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2025–2030.

Dalam keputusan yang sama, Kemendagri juga mengesahkan pemberhentian dengan hormat Asep dari jabatan Wakil Bupati Bekasi, terhitung sejak yang bersangkutan dilantik sebagai bupati definitif.