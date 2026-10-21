KONI dan PBPI Depok Perkuat Pembinaan Padel Jelang Porprov Eksebisi Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) Kota Depok memperkuat sinergi untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga padel menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Eksebisi Jawa Barat 2026.

Kota Depok dijadwalkan menjadi tuan rumah ajang tersebut pada 12–15 November 2026 di Court Dept Hause Siliwangi.

Persiapan dilakukan tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga melalui penguatan kompetisi, pembinaan pemain, dan pengembangan komunitas padel.

Ketua Umum PBPI Kota Depok, Prasetyo Aldiansyah mengatakan pengembangan padel tidak cukup dilakukan dengan menambah jumlah pemain dan fasilitas lapangan.

Menurut dia, diperlukan pembinaan yang terarah, kompetisi berkelanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan olahraga.

“Bagi PBPI Kota Depok, ini bukan hanya tentang menyelenggarakan sebuah turnamen, tetapi juga tentang bagaimana bersama-sama membangun ekosistem dan budaya padel di Kota Depok,” ujar Prasetyo.

Wali Kota Depok Padel Cup 2026 Diikuti 264 Peserta

Salah satu langkah untuk memperluas partisipasi sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding pemain diwujudkan melalui penyelenggaraan Wali Kota Depok Padel Cup 2026 pada 17–18 Oktober 2026 di Court Dept Hause Siliwangi.