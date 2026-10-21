Korban Penyiksaan Taufik Hidayat Sudah Pulang dari RS, Kini Tinggal di Rumah Aman

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - YTR (29 tahun), korban penganiayaan, penyekapan, dan kekerasan seksual yang dilakukan Taufik Hidayat (30), kini sudah meninggalkan RS Hasan Sadikin Kota Bandung, setelah menjalani perawatan selama empat bulan.

Namun, YTR tidak kembali ke rumahnya. Untuk sementara, korban tinggal di rumah aman sambil menunggu jadwal operasi lanjutan.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum YTR, Januar Solehudin.

Januar mengatakan korban telah keluar dari rumah sakit sejak dua hari sebelumnya.

"Iya YTR sudah pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Sekarang tinggal di safe house (rumah aman)," kata Januar saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).

Januar menjelaskan korban pulang ke rumah aman sambil menunggu jadwal operasi selanjutnya. Kata dia, operasi dilakukan secara berkala dengan masa pemulihan dan jeda di antara tiap tindakan.

"Dalam beberapa skema perawatan jangka panjang, YTR memang dijadwalkan pulang-masuk (pulang terlebih dahulu sebelum jadwal operasi tahap berikutnya) sesuai kondisi kestabilan tubuhnya, karena tidak baik terlalu lama di RS," ujar dia.

Pihaknya menyebutkan korban terus menunjukan peningkatan kondisi ke arah yang lebih baik. Hal tersebut terjadi setelah korban mengalami beberapa tindakan operasi.