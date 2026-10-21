Mobil Dalmas - SPPG Jadi Sasaran Anarkistis di Bandung, Wali Kota Farhan Geram

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ikut menyoroti insiden penyerangan truk Dalmas Polrestabes Bandung yang menyebabkan 16 polisi terluka.

Insiden tersebut terjadi di Simpang Dukomsel, Jalan Ir H Djuanda - Sulanjana, Kota Bandung, pada Selasa (20/10/2026) malam. Sejumlah massa berpakaian hitam dengan penutup wajah menyerang kendaraan Dalmas yang tengah berpatroli, pasca aksi unjuk rasa mahasiswa yang berjalan tertib di beberapa titik.

Tak hanya truk Dalmas, kelompok anarkis itu juga merusak mobil SPPG atau pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Jalan Embong.

Aksi vandalisme juga terjadi di beberapa titik demo, seperti Simpang Lima dan Dago.

Pasca kejadian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membersihkan area-area yang terdapat vandalisme. Pembersihan difokuskan di Simpang Lima, sebab di sana Tugu Simpang Lima jadi sasaran perusakan oleh massa anarkistis.

"Pagi hari ini kami langsung turun tangan untuk membersihkan vandalisme yang terjadi pada saat demonstrasi kemarin. Sampai 2x24 jam ke depan, kami melakukan pembersihan vandalisme di Simpang Lima, Cikapayang, dan sepanjang Jalan Asia Afrika hingga Pendopo," kata Farhan saat ditemui di Simpang Lima, Rabu (21/10).

"Tujuannya tentu untuk mengembalikan kebersihan dan keindahan Kota Bandung. Vandalisme tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat," lanjutnya.

Menurutnya, vandalisme yang terjadi di Simpang Lima, kondisinya tidak begitu buruk. Pun begitu, dia memastikan tak ada kerusakan fasilitas umum.