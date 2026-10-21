Harga Emas dan Perak Hari Ini 21 Oktober 2026, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 21 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.554.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga emas setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.560.385 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga yang harus dibayarkan pembeli berbeda sesuai berat emas dan komponen pajak yang tercantum.

Selain emas batangan reguler, daftar harga tersebut mencakup emas batangan Gift Series, emas batangan Batik Seri III, emas batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan data yang diberikan, termasuk harga setelah penambahan PPh 0,25 persen.

- 0,5 gram: Rp1.327.000; setelah pajak Rp1.330.318.

- 1 gram: Rp2.554.000; setelah pajak Rp2.560.385.