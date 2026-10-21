BMKG Prakirakan Hujan di Bogor, Depok dan Bekasi pada Rabu 21 Oktober

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan pada Rabu, 21 Oktober 2026, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

Secara umum, cuaca di wilayah Jabodetabek pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diprakirakan cerah hingga berawan.

Kondisi tersebut diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan pada siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB.

Pada periode tersebut, masyarakat di sejumlah wilayah perlu mewaspadai potensi hujan saat melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan.

Adapun pada malam hari, pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, cuaca di Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki Kamis, 22 Oktober 2026, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

Bogor Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang