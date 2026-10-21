Prakiraan Cuaca Jawa Barat 21 Oktober 2026: Bogor hingga Sukabumi Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Rabu, 21 Oktober 2026, terutama saat siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, potensi hujan tersebut mencakup wilayah Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Bandung, dan Garut.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Masyarakat masih dapat beraktivitas di luar ruangan dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca setempat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Adapun pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.