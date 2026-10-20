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Truk Dalmas Diserang Massa Tak Dikenal di Bandung, 3 Polisi Terluka

Selasa, 20 Oktober 2026 – 22:55 WIB
Truk Dalmas Diserang Massa Tak Dikenal di Bandung, 3 Polisi Terluka - JPNN.com Jabar
Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi saat ditemui di Simpang Dukomsel, Jalan Ir Djuanda - Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (20/10) malam. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Truk pengendali masyarakat (Dalmas) jadi sasaran massa di simpang Jalan Ir H Djuanda - Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026) malam.

Insiden tersebut terjadi pasca aksi unjuk rasa mahasiswa, yang pada sore hari berjalan tertib.

Para pedemo itu terpantau sudah membubarkan diri sejak pukul 17.30 WIB.

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Namun, kerusuhan pecah terjadi pada pukul 21.00 WIB.

Massa berpakaian hitam-hitam dengan masker atau penutup wajah mulai mengacaukan situasi kamtibmas di pusat kota Bandung itu.

Dalam video yang beredar di media sosial, beberapa orang berpakaian hitam itu menyerang kendaraan polisi. Api terlihat membara di beberapa bagian kendaraan.

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Water barrier juga turut terbakar. Arus lalu lintas dilaporkan sempat terganggu karena adanya kejadian tersebut.

Pantauan di lokasi pukul 22.00 WIB, situasi berangsur membaik.

Tiga orang terluka dalam insiden penyerangan truk dalmas oleh massa hitam perusuh pascademo di Simpang Dukomsel Kota Bandung.
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