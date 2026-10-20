NVIDIA dan ITB Dorong Mahasiswa Jadi Pencipta Solusi Berbasis AI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecerdasan buatan (AI) mulai dimanfaatkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menjawab persoalan nyata di dunia industri, mulai dari keselamatan pekerja pabrik hingga pengelolaan logistik dan limbah daur ulang.

Tiga mahasiswa ITB mengembangkan prototipe berbasis AI dengan dukungan komputasi GPU NVIDIA. Inovasi tersebut diperkenalkan dalam kegiatan RTX AI PC Day yang digelar NVIDIA bersama ITB dan sejumlah mitra produsen komputer, Selasa (20/10/2026).

Ketiga proyek itu dikembangkan untuk kebutuhan berbeda. Izhar Alif Akbar membuat sistem pemantauan risiko ergonomi pekerja, Tsabita Khoirunnisa mengembangkan teknologi prediksi keamanan muatan logistik, sedangkan Muhammad Taufiq Al Fikri merancang sistem pendeteksi kontaminan dalam material kertas daur ulang.

Country Consumer Business Lead NVIDIA Indonesia Adrian Lesmono mengatakan, pengembangan talenta AI tidak cukup hanya mendorong mahasiswa menggunakan teknologi.

Mereka juga perlu memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Menurut Adrian, kolaborasi industri dan perguruan tinggi menjadi salah satu cara mempercepat inovasi sekaligus memperluas akses mahasiswa terhadap teknologi komputasi AI.

“NVIDIA berperan sebagai katalisator yang menjembatani dunia industri dan pendidikan untuk mempercepat inovasi AI. Melalui dukungan teknologi dan akses terhadap komputasi AI, NVIDIA mendorong mahasiswa untuk bereksperimen, mengembangkan keterampilan, dan bertransformasi dari pengguna menjadi pencipta solusi AI,” ujar Adrian.

Dia menegaskan, AI bukan jalan pintas yang menggantikan pemahaman keilmuan.