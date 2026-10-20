Jelang Musim Hujan, PUPR Depok Percepat Normalisasi Saluran Air di Enam Titik

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok mempercepat penanganan normalisasi saluran air di enam titik.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi genangan dan banjir menjelang musim hujan.

Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan kegiatan tersebut melibatkan puluhan personel satuan tugas (satgas) yang disebar di sejumlah lokasi.

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Penanganan mencakup saluran, kali dan situ yang memerlukan normalisasi.

“Kami melibatkan puluhan satgas untuk melakukan kegiatan normalisasi di enam titik. Di antaranya Kali Cabang Timur Pancoran Mas, Situ Pengarengan Kecamatan Sukmajaya dan saluran di Jalan Raya Pendowo Kecamatan Limo,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tiga titik lainnya meliputi saluran di Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, saluran di Jalan Curug Agung, Kecamatan Beji, serta saluran di Jalan Pekapuran, Kecamatan Tapos.

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Menurutnya, pengerjaan dilakukan secara manual maupun menggunakan alat berat, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Beberapa pekerjaan dilakukan secara manual, namun ada juga yang menggunakan alat berat, seperti amphibi PC 210, truxor, spider R65, Mini Spider dan amphibi PC200,” jelasnya.