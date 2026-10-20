JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Jelang Musim Hujan, PUPR Depok Percepat Normalisasi Saluran Air di Enam Titik

Jelang Musim Hujan, PUPR Depok Percepat Normalisasi Saluran Air di Enam Titik

Selasa, 20 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Jelang Musim Hujan, PUPR Depok Percepat Normalisasi Saluran Air di Enam Titik - JPNN.com Jabar
Ilustrasi normalisasi saluran air. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok mempercepat penanganan normalisasi saluran air di enam titik.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi genangan dan banjir menjelang musim hujan.

Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan kegiatan tersebut melibatkan puluhan personel satuan tugas (satgas) yang disebar di sejumlah lokasi.

Baca Juga:

Penanganan mencakup saluran, kali dan situ yang memerlukan normalisasi.

“Kami melibatkan puluhan satgas untuk melakukan kegiatan normalisasi di enam titik. Di antaranya Kali Cabang Timur Pancoran Mas, Situ Pengarengan Kecamatan Sukmajaya dan saluran di Jalan Raya Pendowo Kecamatan Limo,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tiga titik lainnya meliputi saluran di Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, saluran di Jalan Curug Agung, Kecamatan Beji, serta saluran di Jalan Pekapuran, Kecamatan Tapos.

Baca Juga:

Menurutnya, pengerjaan dilakukan secara manual maupun menggunakan alat berat, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Beberapa pekerjaan dilakukan secara manual, namun ada juga yang menggunakan alat berat, seperti amphibi PC 210, truxor, spider R65, Mini Spider dan amphibi PC200,” jelasnya.

Menjelang musim hujan, Dinas PUPR Kota Depok mempercepat normalisasi enam saluran air demi mencegah banjir
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok PUPR Depok normalisasi kali normalisasi sungai normalisasi saluran irigasi normalisasi situ kali cabang timur situ pengarengan pencegahan banjir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU