KPK Dalami Peran Koperasi Pegawai dalam Kasus Korupsi Upah Pungut Pemkab Bogor, 5 Saksi dari 2 Dinas Diperiksa

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dari unsur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terkait dugaan korupsi dana insentif pegawai.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).

Penyidik mendalami dugaan pemotongan dana insentif yang disebut-sebut dihimpun melalui koperasi pegawai BPKAD Kabupaten Bogor.

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Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seluruh saksi yang dipanggil hadir untuk menjalani pemeriksaan.

Keterangan mereka dibutuhkan untuk menelusuri mekanisme pengelolaan dana yang menjadi perhatian penyidik.

“Semua saksi hadir. Penyidik mendalami pengetahuan para saksi soal pengelolaan pemotongan dana insentif yang diduga menggunakan koperasi pegawai BPKAD Kabupaten Bogor,” kata Budi.

Lima saksi yang diperiksa terdiri atas Muhammad Nawawi, yang tercatat menjabat Kepala Subbagian Keuangan Bappeda Kabupaten Bogor pada 2025; Sesilia Windy Gloriana, staf Bapenda yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran; serta Windyastia Destiyan, staf Bapenda yang bertugas sebagai pembantu verifikator.

Dua saksi lainnya ialah Indri Noviyanti dan Endang Sukmajadi. Keduanya disebut sebagai karyawan koperasi sekaligus pegawai BPKAD Kabupaten Bogor.