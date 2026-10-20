CSR Alfamidi Dukung Pelatihan Daur Ulang dan Pengembangan Bank Sampah Ireka

jabar.jpnn.com, BEKASI - Alfamidi Cabang Bekasi menggandeng Bank Sampah Ireka Rayon IV di Jakarta Timur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Kampung Merdeka.

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengelolaan bank sampah, meningkatkan kapasitas pengurus, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah.

Program berkelanjutan tersebut diluncurkan pada 9 Oktober 2026. Melalui Kampung Merdeka, Alfamidi merancang pendampingan jangka panjang untuk mendukung pengembangan Bank Sampah Ireka agar memiliki tata kelola yang lebih baik dan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Baca Juga: Patrick Saimartua Simanjuntak Terpilih Jadi Ketua Kadin Kabupaten Bekasi

Peluncuran program dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kecamatan Matraman, Kelurahan Kebon Manggis, pengurus Asosiasi Bank Sampah DKI Jakarta dan Jakarta Timur, perangkat setempat, serta 50 nasabah Bank Sampah Ireka.

Dalam program ini, Alfamidi akan memberikan dukungan melalui sejumlah kegiatan, antara lain bimbingan manajerial, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai guna.

Branch Manager Alfamidi Cabang Bekasi, Gunardi, mengatakan Kampung Merdeka merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat berkelanjutan.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Siapkan 13 Bus Trans Wibawa Mukti untuk Rute Baru ke Kompleks Perkantoran

“Kami berharap Bank Sampah Ireka semakin berkembang, memiliki pengelolaan yang lebih baik, serta mampu mengajak lebih banyak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan melalui kebiasaan memilah dan mengolah sampah,” kata Gunardi.

Alfamidi Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah