Kemendikdasmen Revitalisasi 54 Gedung Sekolah di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI sedang melakukan revitalisasi sarana dan prasarana 54 gedung sekolah di Kota Depok.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok sekolah yang direvitalisasi tersebar di sejumlah kecamatan, mulai dari tingkat PAUD/TK/KB, SD, SMP negeri dan swasta.

"Iya tahun ini Depok dapat alokasi revitalisasi sekolah dari Kemendikdasmen, sekarang sedang berjalan proses pembangunannya," ucap Kepala Bidang Pembinaan SD pada Disdik Kota Depok Zakkya Fauzan.

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Dikatakannya, revitalisasi sarana prasarana sekolah pun beragam, seperti rehabilitasi ruang kelas, perbaikan sanitasi, toilet sekolah, dan bahkan penambahan ruang kelas baru.

“Program revitalisasi sekolah oleh Kemendikdasmen bertujuan untuk mewujudkan standarisasi sarana dan prasarana sekolah yang memadai, sehingga tidak ada lagi sekolah dalam kondisi tidak layak,” terangnya.

Zakkya menyebut, kegiatan revitalisasi gedung sekolah oleh Kemendikdasmen menggunakan APBN berdasarkan data pokok pendidikan (Dapokdik) dari daerah.

"Selain bersumber dari dana APBN melalui program revitalisasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah pun ada yang melalui APBD Kota Depok," pungkasnya. (mcr19/jpnn)