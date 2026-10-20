JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 3.248 Personel Gabungan Disiagakan untuk Jaga Demo 2 Tahun Prabowo - Gibran di Bandung

3.248 Personel Gabungan Disiagakan untuk Jaga Demo 2 Tahun Prabowo - Gibran di Bandung

Selasa, 20 Oktober 2026 – 14:14 WIB
3.248 Personel Gabungan Disiagakan untuk Jaga Demo 2 Tahun Prabowo - Gibran di Bandung - JPNN.com Jabar
Ilustrasi polisi. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 3.248 personel gabungan polisi diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Kota Bandung, pada Selasa (20/10/2026). Penyekatan juga telah dilakukan di daerah perbatasan Jawa Barat.

Karo Ops Polda Jabar Kombes Teddy Suhendyawan mengatakan ribuan personel ini akan disebar di sejumlah titik aksi di Kota Bandung.

Aksi demo ini sebagai evaluasi kinerja Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dalam dua tahun memimpin Indonesia.

Baca Juga:

"3.248 personel ya. Tapi di empat di beberapa titik ya. Titik-titik ini DPRD, kemudian Cikapayang, ya sama simpang lima," kata Teddy saat ditemui di Alun-alun Kota Bandung.

Dia menjelaskan, personel gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Mereka dilibatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun massa aksi yang turun ke jalan hari ini diantaranya berasal dari aliansi mahasiswa hingga warga Dago Elos.

Baca Juga:

Aksi terbagi ke beberapa titik, yaitu Gedung DPRD Jawa Barat, kawasan Asia-Afrika, hingga Cikapayang. Dia memastikan petugas juga ditempatkan di tempat-tempat keramaian.

"Iya, termasuk semuanya kami amankan, termasuk semua. Sudah kami plotting sesuai dengan yang tadi sampaikan Pak Kapolrestabes ya. Sudah kami plotting semua," ucapnya.

Sebanyak 3.248 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demo evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo - Gibran di Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar demo bandung pengamanan demo aksi demo bandung demo prabowo gibran dua tahun prabowo gibran penyekatan jalur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU