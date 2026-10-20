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Polres Bogor Kerahkan 500 Personel Amankan Unjuk Rasa Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Polres Bogor Kerahkan 500 Personel Amankan Unjuk Rasa Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran - JPNN.com Jabar
Ilustrasi polisi. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Jawa Barat, mengerahkan sekitar 500 personel untuk mengamankan unjuk rasa yang digelar dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Bagian Operasi Polres Bogor Kompol Wily Yulistiyo mengatakan pengamanan difokuskan pada sejumlah titik aksi di wilayah Kabupaten Bogor serta antisipasi pergerakan massa yang berencana mengikuti demonstrasi di Jakarta.

“Untuk hari ini kami ada dua skenario. Ada beberapa unjuk rasa lokal di Bogor yang kami laksanakan pengamanan secara maksimal karena isu-isunya berkaitan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Wily Selasa (20/10). 

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Ia menjelaskan, terdapat sekitar tiga rencana aksi unjuk rasa di Kabupaten Bogor.

Lokasi yang menjadi perhatian kepolisian meliputi kawasan pusat pemerintahan daerah, Kantor Dinas Kesehatan, dan kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Meski demikian, rencana aksi tersebut masih dinamis. Menurut Wily, demonstrasi dapat saja dibatalkan apabila pihak-pihak yang berencana menggelar aksi memperoleh kesempatan untuk melakukan audiensi dengan instansi terkait.

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Selain mengamankan lokasi demonstrasi di wilayah Kabupaten Bogor, kepolisian menempatkan personel di sejumlah kawasan perbatasan.

Titik yang menjadi perhatian antara lain Cileungsi, Cibinong, Parungpanjang, Tenjo dan Parung.

Polres Bogor menyiapkan 500 personel untuk mengamankan unjuk rasa dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran serta mengantisipasi pergerakan massa ke Jakarta
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TAGS   presiden prabowo subianto gibran rakabuming raka prabowo gibran Pemerintahan Prabowo Gibran polres bogor aksi unjuk rasa aksi demonstrasi wapres gibran kabupaten bogor pelajar demo

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