Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini, Selasa 20 Oktober 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 20 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.564.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen sesuai tabel harga yang diberikan, harga emas 1 gram menjadi Rp2.570.410.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Harga berbeda menurut berat dan jenis produk.

Selain emas batangan reguler, daftar tersebut mencakup emas Gift Series, Batik Seri III, emas batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Berikut harga emas batangan berdasarkan berat, dengan rincian harga dasar dan harga setelah penambahan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.332.000; setelah pajak Rp1.335.330.

- 1 gram: Rp2.564.000; setelah pajak Rp2.570.410.

- 2 gram: Rp5.068.000; setelah pajak Rp5.080.670.