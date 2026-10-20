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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Hujan Siang hingga Malam

Selasa, 20 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Hujan Siang hingga Malam - JPNN.com Jabar
Tugu Kujang. Ilustrasi Kota Bogor. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Masyarakat di kawasan Jabodetabek diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), kondisi cuaca pada Selasa pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Potensi hujan di wilayah Bogor diprakirakan berlanjut hingga malam hari.

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Pada pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Rabu, 21 Oktober 2026, dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah hingga berawan.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 20 Oktober 2026: Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang dan sore hari.
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