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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Oktober 2026: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Berpotensi Hujan

Selasa, 20 Oktober 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Oktober 2026: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, kondisi cuaca di Jawa Barat pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diprakirakan cerah berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan, diimbau menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca setempat.

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Hujan Berpotensi Berlanjut hingga Malam Hari

Pada malam hari, pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 20 Oktober 2026: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur berpotensi hujan disertai petir serta angin kencang pada sore hari.
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