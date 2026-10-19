Wali Kota Farhan Apresiasi Polisi Bongkar Pabrik Tramadol Ilegal di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengomentari soal keberadaan pabrik obat keras ilegal di kawasan pergudangan Bizpark, Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, yang dibongkar jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung pada Minggu (18/10/2026) malam.

Pabrik tersebut mampu memproduksi delapan juta butir pil dalam sehari, dan sudah beroperasi selama hampir satu bulan.

Farhan mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung yang berhasil membongkar praktik pembuatan obat tramadol yang selama ini meresahkan masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi. Salut kepada Pak Kapolda dan juga kepada Kapolrestabes beserta seluruh jajaran. Terus terang, kami dari pemerintahan tentu saja sangat berterima kasih adanya penggerebekan tersebut," kata Farhan saat ditemui di Bandung, Senin (19/10).

Menurutnya, peredaran tramadol masih menjadi ancaman serius pemerintah. Obat keras jenis opioid ini menyasar anak muda, khususnya pelajar sekolah, yang bisa berdampak pada perilaku kriminal.

"Kegelisahan masyarakat karena adanya peredaran tramadol ini sangat-sangat mengerikan. Saya pernah turun tangan lagsung ke lapangan menyaksikan dampak dari tramadol, bahkan sampai ke anak-anak SMP," jelasnya.

"Maka sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), bahwa musuh kami sekarang ini salah satu yang paling utama adalah tramadol. Saya sangat menghargai dan salur kepada jajaran Polda Jabar dan Polrestabes Bandung," lanjutnya.

Kata Farhan, operasi polisi dalam memberantas tramadol di wilayah tak bisa diprediksi. Maka dari itu, dia meminta kepada kewilayah untuk memperketat pengawasan di lingkungan.