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Pembangunan Simpang Parung Bingung Dimulai Pekan Depan, Ditargerkan Rampung Akhir Tahun Ini

Senin, 19 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Pembangunan Simpang Parung Bingung Dimulai Pekan Depan, Ditargerkan Rampung Akhir Tahun Ini - JPNN.com Jabar
Potret Simpang Parung Bingung. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pekerjaan Pelebaran Simpang Parung Bingung akan segera dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok mulai pekan depan.

Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan pekerjaan tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan lancar sesuai rencana. 

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses pembangunan berlangsung.

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“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Pembangunan ini untuk masyarakat,” ucapnya.

Yodi juga mengharapkan doa, dukungan, dan pengertian masyarakat selama pekerjaan berlangsung, terutama karena aktivitas konstruksi berpotensi berdampak terhadap kelancaran lalu lintas pada jam-jam sibuk.

“Terima kasih atas pengertian, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Depok agar lebih baik. Doa dan dukungan masyarakat sangat kami harapkan,” katanya.

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Ia menjelaskan, pekerjaan Pelebaran Simpang Parung Bingung mencakup pembangunan jalan baru beserta dua jembatan yang melintasi Kali Angsana dan Kali Pesanggrahan.

“Pembangunan tahun ini akan difokuskan pada fungsi utama jalan, jembatan, dan drainase. Pekerjaan direncanakan dimulai pada minggu kedua Oktober hingga akhir Desember 2026,” jelasnya.

Pembangunan Simpang Parung Bingung mulai dilaksanakan pekan depan dan ditargetkan akan rampung pada akhir Desember 2026
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TAGS   kota depok PUPR Depok Simpang Parung Bingung pelebaran Simpang Parung Bingung kali angsana kali pesanggrahan

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