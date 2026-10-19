Harga Emas dan Perak Hari Ini 19 Oktober 2026, Berikut Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 19 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.574.000 untuk ukuran 1 gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pukul 08.30 WIB, harga tersebut menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang ingin memantau harga logam mulia sebelum melakukan transaksi.

Untuk ukuran 0,5 gram, harga dasar emas batangan tercatat Rp1.337.000. Sementara itu, emas ukuran 5 gram dibanderol Rp12.645.000 dan ukuran 10 gram mencapai Rp25.235.000.

Harga emas juga tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas batangan reguler, daftar harga mencakup produk Gift Series, Batik Seri III, dan seri khusus Karapan Sapi.

Data harga tersebut juga memuat harga setelah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk produk perak, harga ditampilkan dengan keterangan sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen.

Berikut daftar harga emas dan perak batangan berdasarkan berat dan harga yang tercantum dalam laman logammulia.com per 19 Oktober 2026.