Rayakan 16 Tahun Perusahaan, PT RKM Berangkatkan Sembilan Karyawan Umrah

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Rapik Karya Mandiri (RKM) memberangkatkan sembilan karyawan untuk menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Pemberangkatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan 16 tahun perusahaan sekaligus apresiasi terhadap karyawan yang telah menunjukkan dedikasi selama bertahun-tahun.

Direktur Utama PT RKM, Irfan Januar, mengatakan pemberangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berkontribusi dalam perjalanan bisnis perusahaan.

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“Alhamdulillah, saat ini kami memberangkatkan sembilan karyawan untuk bisa melaksanakan ibadah ke Tanah Suci,” ujar Irfan.

Menurut Irfan, pemberangkatan kali ini merupakan kloter kedua. Ia berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan.

“Diberangkatkan per kloter, saat ini kloter kedua, dan nanti akan berlanjut,” katanya.

Irfan menjelaskan, sembilan karyawan yang diberangkatkan dipilih berdasarkan masa kerja.

Karyawan yang telah mengabdi lebih lama menjadi prioritas dalam program pemberangkatan tersebut.