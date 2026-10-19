JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Rayakan 16 Tahun Perusahaan, PT RKM Berangkatkan Sembilan Karyawan Umrah

Rayakan 16 Tahun Perusahaan, PT RKM Berangkatkan Sembilan Karyawan Umrah

Senin, 19 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Rayakan 16 Tahun Perusahaan, PT RKM Berangkatkan Sembilan Karyawan Umrah - JPNN.com Jabar
Sembilan karyawan PT Rapik Karya Mandiri saat akan berangkat ke Tanah Suci. Foto : Source For Jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Rapik Karya Mandiri (RKM) memberangkatkan sembilan karyawan untuk menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Pemberangkatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan 16 tahun perusahaan sekaligus apresiasi terhadap karyawan yang telah menunjukkan dedikasi selama bertahun-tahun.

Direktur Utama PT RKM, Irfan Januar, mengatakan pemberangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berkontribusi dalam perjalanan bisnis perusahaan.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, saat ini kami memberangkatkan sembilan karyawan untuk bisa melaksanakan ibadah ke Tanah Suci,” ujar Irfan.

Menurut Irfan, pemberangkatan kali ini merupakan kloter kedua. Ia berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan.

“Diberangkatkan per kloter, saat ini kloter kedua, dan nanti akan berlanjut,” katanya.

Baca Juga:

Irfan menjelaskan, sembilan karyawan yang diberangkatkan dipilih berdasarkan masa kerja.

Karyawan yang telah mengabdi lebih lama menjadi prioritas dalam program pemberangkatan tersebut.

PT Rapik Karya Mandiri (RKM) berangkatkan sembilan karyawan untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, sebagai rasa syukur perayaan HUT ke-16 perusahaan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok irfan januar PT Rapik Karya Mandiri ibadah umrah hadiah umrah umrah gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU