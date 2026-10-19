Kukuhkan Kepengurusan, Baja Jalin Kerja Sama Beasiswa Pendidikan dan Kursus Bahasa Inggris

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Barisan Jaga Indonesia Raya (Baja) mengukuhkan jajaran pengurus sekaligus menandai pelaksanaan program pendidikan melalui kerja sama dengan Pondok Pesantren Dzikir Modern Al Fath dan Brilian English Course Kampung Pare. Kegiatan tersebut berlangsung di Sentul pada Minggu (18/10/2026).

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, mulai dari peluang beasiswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga perguruan tinggi, serta pelatihan bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang pendidikan maupun karier.

Ketua Umum Baja, Wawans Sanjaya, dalam pidato pengukuhannya menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang berkarakter, bijaksana, dan bertanggung jawab.

“Pendidikan sejati adalah proses membentuk manusia agar mampu berpikir dengan jernih, bertindak dengan bijaksana, bekerja dengan tanggung jawab, serta hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan,” ujar Wawans.

Baja Perkenalkan Empat Pilar Perjuangan

Dalam prosesi pengukuhan, Baja juga memperkenalkan empat pilar perjuangan organisasi yang menjadi landasan dalam menjalankan program dan kegiatan ke depan.

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Keempat pilar tersebut meliputi pendidikan berkarakter, kewirausahaan yang mandiri, pelestarian kebudayaan dan nilai luhur, serta pelestarian lingkungan sebagai sumber kehidupan.

Wawans menjelaskan bahwa keempat pilar itu menjadi pedoman bagi organisasi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, menjaga warisan kebudayaan, dan merawat keseimbangan lingkungan.