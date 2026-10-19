Prakiraan Cuaca Jabodetabek 19 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 19 Oktober 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan.

Meski demikian, sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca untuk periode Senin, 19 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 20 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB, potensi hujan di wilayah Bogor perlu diperhatikan oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek lainnya secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan pada siang dan sore hari.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek pada Senin, 19 Oktober 2026

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.