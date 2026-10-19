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Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Garut Berpotensi Hujan

Senin, 19 Oktober 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Garut Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat di wilayah Jawa Barat perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Senin, 19 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari.

Selain Kabupaten Bogor, potensi hujan ringan hingga sedang juga diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut pada siang hingga sore hari.

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Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca dan mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat dari Pagi hingga Dini Hari

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 19 Oktober 2026: Kabupaten Bogor berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang pada sore hari.
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