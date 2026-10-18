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Pemkab Bandung Revitalisasi 192 Sekolah dengan Anggaran Rp137 Miliar, Ini Rinciannya

Minggu, 18 Oktober 2026 – 19:00 WIB
Pemkab Bandung Revitalisasi 192 Sekolah dengan Anggaran Rp137 Miliar, Ini Rinciannya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, merevitalisasi 192 sekolah negeri dan swasta dengan dukungan anggaran sekitar Rp137 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan di wilayahnya masih sangat besar.

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Dari sekitar 1.600 sekolah yang ada di Kabupaten Bandung, hampir 95 persen di antaranya masih membutuhkan revitalisasi.

Menurut Dadang, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) membuat dukungan pemerintah pusat menjadi penting untuk mempercepat perbaikan sarana pendidikan.

“95 persen sekolah dari jumlah 1.600 masih butuh revitalisasi. Kalau mengandalkan uang APBD, jujur saat ini tidak mampu,” kata Dadang. 

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Revitalisasi SMPN 2 Cicalengka

Salah satu sekolah yang mendapatkan program revitalisasi adalah SMPN 2 Cicalengka.

Pemkab Bandung merevitalisasi 192 sekolah dengan anggaran Rp137 miliar. Simak rincian perbaikan fasilitas dan upaya peningkatan kualitas pendidikan.
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