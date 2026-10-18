Buntut Kasus Keracunan, BGN Suspend Operasional SPPG Bojong Pondok Terong 4

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipayung Bojong Pondok Terong 4 Kota Depok diberhentikan sementara operasionalnya.

Hal tersebut menyusul dugaan adanya susu pabrikan yang menggumpal dalam menu ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG), meski disebutkan, susu tersebut masih memiliki masa kedaluwarsa hingga tahun 2027.

Pemberhentian tersebut didasarkan pada Surat Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 4860/D.TWS/10/2026 tentang Pemberhentian Operasional Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Depok Cipayung Bojong Pondok Terong 4 tanggal 6 Oktober 2026.

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Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Depok Rakha Pratama mengatakan selain mensuspend operasional dapur, BGN juga memberhentikan Kepala SPPG Cipayung Bojong Pondok Terong 4 karena tidak menjalankan SOP dan tidak melaporkan cepat kejadian tersebut dengan baik.

"Iya memang Kepala SPPG Cipayung Bojong Pondok Terong 4 diberhentikan dan operasional dapur disuspend. Ini bentuk komitmen BGN dalam menanggapi SPPG yang bermasalah," ucapnya.

Rakha menjelaskan berdasarkan surat tersebut, pemberhentian sementara operasional SPPG Bojong Pondok Terong 4 ditetapkan dengan kategori sanksi sedang.

Sanksi tersebut mencakup pemberhentian seluruh hak operasional dengan jangka waktu maksimal 20 hari kalender, terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.

Dikatakan Rakha, pergantian Kepala SPGG masih dalam proses.