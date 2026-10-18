DOS 3 Resmi Dibuka, Berikut Daftar Beragam Fasilitas Barunya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Depok Open Space (DOS) 3 yang berada di area Balai Kota Depok Jalan Margonda Raya, kini resmi dibuka untuk umum.

Berbagai fasilitas baru, bisa dinikmati masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Adnan Mahyudin mengatakan DOS 3 dilengkapi fasilitas baru berupa lapangan rumput sintetis dengan luas sekitar 1.720 meter persegi, serta pemasangan jogging track baru dengan panjang lintasan kurang lebih 350 meter.

“Alhamdulillah DOS 3 resmi kami buka untuk umum setelah ditutup kurang lebih selama enam bulan karena pembangunan,” ucapnya.

“Masyarakat bisa menikmati fasilitas baru yang sudah terbangun seperti jogging track dengan panjang lintasan 350 meter,” sambung Adnan.

Dikatakannya, pembangunan DOS 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp5,7 miliar.

Fasilitas lainnya meliputi penambahan akses jalan masuk, pembangunan panggung permanen, serta pembangunan lapangan tenis.

“Kepada masyarakat, silahkan berkunjung ke DOS 3. Mari bersama-sama merawat fasilitas yang sudah terbangun demi terwujudnya Kota Depok yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (mcr19/jpnn)