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Harga Emas dan Perak Batangan 18 Oktober 2026, Lengkap dari 0,5 hingga 1.000 Gram

Minggu, 18 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan 18 Oktober 2026, Lengkap dari 0,5 hingga 1.000 Gram - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 18 Oktober 2026, mencapai Rp2.572.000 per gram sebelum pajak. Simak daftar lengkap harga emas batangan dan perak terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas hari ini, Minggu, 18 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.572.000 untuk emas batangan ukuran 1 gram.

Adapun harga setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.578.430.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, pembaruan harga dilakukan setiap hari pukul 08.30 WIB.

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Harga emas batangan ditampilkan berdasarkan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas batangan reguler, daftar tersebut mencakup emas Gift Series, emas batangan Batik Seri III, emas Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Harga emas batangan reguler bervariasi sesuai dengan berat produk. Semakin besar ukuran yang dipilih, semakin tinggi nilai transaksi yang harus disiapkan.

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Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah ditambahkan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.336.000; setelah pajak Rp1.339.340.

Harga emas hari ini, 18 Oktober 2026, mencapai Rp2.572.000 per gram sebelum pajak. Simak daftar lengkap harga emas batangan dan perak terbaru.
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