Gempa 4,1 Magnitudo di Bogor Rusak 253 Rumah Warga

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat sebanyak 253 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 4,1 yang terjadi pada Kamis (15/10/2026).

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pendataan awal yang mencatat 17 rumah rusak.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Andi Sumardi, mengatakan kerusakan tersebar di tiga desa yang berada di Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Leuwiliang.

“Berdasarkan hasil pendataan sementara, sebanyak 253 rumah terdampak terdiri atas 222 rumah rusak ringan, 25 rumah rusak sedang, dan enam rumah rusak berat,” kata Andi.

Data tersebut masih bersifat sementara karena BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan pendataan dan rekapitulasi dampak gempa di wilayah terdampak.

Kerusakan terbanyak di Desa Purwabakti

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Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Bogor, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak, yakni 106 unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 rumah mengalami rusak ringan, enam rumah rusak sedang, dan tiga rumah rusak berat.