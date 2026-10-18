Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Oktober 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Minggu (18/10/2026).

Wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian karena berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat pada sore hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat yang disampaikan untuk 18 Oktober 2026, hujan juga berpotensi terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Dalam peringatan dini tersebut, masyarakat di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari.

Kondisi cuaca tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama warga yang beraktivitas di luar ruangan, pengguna jalan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.

Prakiraan cuaca Jawa Barat sepanjang hari

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.