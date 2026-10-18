Pesta Rakyat di Bandung, Happy Salma Ajak Masyarakat Kembali Dekat dengan Tradisi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lagu-lagu pop Sunda yang populer pada era 1990-an kembali mendapat panggung di Kota Bandung. Sejumlah musisi dan seniman tampil dalam pagelaran Lestari Tradisi Bandung 1990 di Bumi Sangkuriang, Sabtu (17/10/2026).

Doel Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, hingga Ujang Darso ikut memeriahkan acara yang digelar Titimangsa bersama Bakti Budaya Djarum Foundation tersebut.

Tak hanya musik, pesta rakyat itu juga menghadirkan pertunjukan jaipongan, angklung, tari tradisional, bazar kuliner, serta kerajinan khas daerah.

Penggagas Lestari Tradisi, Happy Salma, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keberlangsungan budaya di tengah perubahan zaman.

Menurut dia, tradisi tidak seharusnya ditinggalkan hanya karena tidak selalu menjadi tren.

"Kita harus punya kepercayaan diri bahwa sesuatu yang bagus itu tidak selalu harus viral. Kita mau melakukan kegiatan ini karena kita meyakini ada nilai yang baik di sana," kata Happy Salma.

Bandung dipilih dengan mengangkat suasana 1990-an, periode ketika pop Sunda berkembang pesat dan menjangkau masyarakat luas.

Pada masa itu, musik berbahasa Sunda tumbuh berdampingan dengan kesenian tradisional, termasuk jaipongan yang dipopulerkan maestro Gugum Gumbira.