Gegara Hal Ini, Pembangunan Aula Coatesville Kota Wisata Diprotes Warga

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pembangunan aula warga di RW 44, Cluster Coatesville, Kota Wisata, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, menuai keberatan dari sejumlah warga.

Polemik tersebut berkaitan dengan perubahan desain dan ukuran bangunan, sosialisasi kepada warga, pemanfaatan lahan fasilitas umum (fasum), serta transparansi anggaran pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui musyawarah antara warga yang mendukung dan menolak pembangunan.

Baca Juga: BMKG Catat Enam Gempa Susulan di Sukabumi dan Bogor hingga Jumat Pagi

Langkah ini ditempuh untuk mencari titik temu tanpa mengabaikan ketentuan perizinan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.

Camat Gunungputri, Kurnia Indra, mengatakan pihak kecamatan telah mempertemukan kedua kelompok warga untuk mendengarkan pandangan masing-masing dan membahas kemungkinan penyelesaian.

"Kami mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Aturan tetap harus ditegakkan, tetapi hubungan dan kerukunan antarwarga juga harus menjadi pertimbangan," kata Kurnia di Gunungputri, Kabupaten Bogor, Sabtu (17/10).

Baca Juga: PSEL Kayumanis Buka Peluang Kerja Sama Pengolahan Sampah dengan Depok dan Kabupaten Bogor

Menurut Kurnia, sejumlah alternatif penyelesaian dapat dibahas bersama, mulai dari penyesuaian desain dan ukuran bangunan hingga pembongkaran apabila hal tersebut menjadi kesepakatan warga.

"Kalau kesepakatan warga dibongkar, ya bongkar. Tapi kalau disepakati tetap ada dengan penyesuaian bentuk atau ukuran, itu juga bisa dibicarakan," ujarnya.