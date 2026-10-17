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FiberStar Garap Pasar Bisnis, Tawarkan Layanan Pengelolaan Jaringan Terintegrasi

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 19:31 WIB
FiberStar Garap Pasar Bisnis, Tawarkan Layanan Pengelolaan Jaringan Terintegrasi - JPNN.com Jabar
GO! NEXT 2026 yang menyambangi Kota Bandung pada 15 Oktober 2026. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gangguan koneksi internet hingga pengelolaan keamanan jaringan menjadi tantangan bagi perusahaan yang semakin bergantung pada sistem digital.

Kebutuhan itu mendorong FiberStar menawarkan layanan pengelolaan jaringan terintegrasi untuk membantu bisnis menjaga kelancaran operasional.

Solusi tersebut diperkenalkan melalui GO! NEXT 2026 yang menyambangi Kota Bandung pada 15 Oktober 2026.

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Bandung menjadi satu dari 24 kota dalam rangkaian kegiatan FiberStar untuk memperkenalkan layanan digital bagi pelaku usaha.

Melalui layanan FiberStar as a Service, perusahaan menawarkan pengelolaan infrastruktur jaringan mulai dari perencanaan, instalasi, konfigurasi, integrasi, hingga pemantauan dan pemeliharaan.

Branch Manager FiberStar Jawa Barat Slamet Hidayat mengatakan, kebutuhan perusahaan saat ini tidak cukup hanya dipenuhi dengan koneksi internet berkecepatan tinggi.

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Pengelolaan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan operasional juga menjadi faktor penting.

“Setiap bisnis memiliki kebutuhan serta tantangan yang berbeda. Karena itu, FiberStar berupaya menghadirkan solusi yang dapat membantu perusahaan mengelola jaringan dengan lebih praktis,” kata Slamet dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (17/10/2026).

FiberStar memperkenalkan layanan pengelolaan jaringan terintegrasi di Bandung. Solusinya mencakup konektivitas internet, keamanan jaringan, hingga Starlink.
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TAGS   FiberStar Bandung GO NEXT 2026 solusi digital bisnis pengelolaan jaringan perusahaan WiFi as a Service Managed Service Firewall

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