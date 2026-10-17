Produk Tactical Tak Lagi Identik dengan Aktivitas Lapangan, Cartenz Bidik Pasar Lifestyle

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Produk tactical kini mulai merambah kebutuhan di luar aktivitas lapangan.

Pakaian, sepatu, hingga tas dengan karakter tactical juga menyasar konsumen yang membutuhkan perlengkapan fungsional untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Perubahan tren tersebut menjadi peluang bagi pelaku industri apparel tactical lokal untuk memperluas pasar.

Salah satunya Cartenz Tactical yang mengembangkan konsep Tactical Lifestyle di tengah upaya memperkuat bisnisnya di Indonesia.

Brand lokal tersebut kini mengoperasikan lebih dari 30 toko di berbagai wilayah Indonesia.

Jaringan itu menjadi bagian dari ekspansi Cartenz untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya dari kalangan pengguna perlengkapan tactical.

Selama ini, produk tactical identik dengan kebutuhan militer, keamanan, dan pekerjaan lapangan.

Karakter seperti daya tahan, kepraktisan, serta keleluasaan bergerak menjadi sejumlah aspek yang melekat pada kategori produk tersebut.