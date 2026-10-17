iPhone 18 Pro Resmi Hadir di Indonesia, Digimap Buka Apple Premium Partner Pertama di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jajaran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max mulai tersedia di Indonesia pada 16 Oktober 2026. Kehadiran ponsel terbaru Apple tersebut dibarengi dengan pembukaan gerai Apple Premium Partner Digimap di Trans Studio Mall (TSM) Bandung.

Gerai tersebut menjadi Apple Premium Partner pertama Digimap di Bandung. Selain menyediakan berbagai perangkat Apple, toko ini dilengkapi pusat layanan atau servive center yang terintegrasi untuk memudahkan pelanggan mendapatkan dukungan setelah pembelian.

Pembukaan gerai baru itu juga menandai perluasan konsep ritel Digimap yang menggabungkan penjualan perangkat teknologi dengan layanan pelanggan dalam satu tempat.

Di gerai tersebut, pengunjung dapat menemukan beragam perangkat Apple, mulai dari iPhone, iPad, Apple Watch, hingga Mac. Tersedia pula aksesori, seperti AirPods dan AirTag.

Digimap juga menyiapkan staf yang telah mendapatkan pelatihan untuk membantu pelanggan mengenal fitur dan penggunaan perangkat Apple.

Sementara itu, peluncuran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia berlangsung di tengah meningkatnya peran smartphone dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga produktivitas.

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Digimap, yang berada di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), menyediakan kedua model tersebut melalui jaringan 107 gerai ritelnya di Indonesia. Konsumen juga dapat mengaksesnya melalui situs resmi Digimap serta toko resmi perusahaan di Shopee dan Lazada.

General Manager Marketing Apple Business PT MAP Zona Adiperkasa Farah Fausa mengatakan jajaran iPhone terbaru tersebut kini telah tersedia bagi konsumen Indonesia.