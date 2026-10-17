Open House SRMP 9 Bandung, Warga Bisa Intip Fasilitas dan Karya Siswa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sentra Wyata Guna Bandung membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung melalui kegiatan open house yang dirangkaikan dengan bakti sosial, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya memperkenalkan lingkungan dan fasilitas sekolah, tetapi juga menghadirkan beragam pelayanan sosial bagi masyarakat, mulai dari layanan administrasi kependudukan, donor darah, hingga pemberian bantuan kepada anak yatim piatu dan penyandang disabilitas.

Kepala Sentra Wyata Guna Bandung Feri Afrianto mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk melihat langsung proses pendidikan di Sekolah Rakyat, sekaligus berinteraksi dengan siswa dan tenaga pengajar.

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"Kita mengajak masyarakat bisa mengenal seperti apa sih Sekolah Rakyat itu? Mereka bisa melihat fasilitasnya, bisa bertanya kepada siswanya, kepada gurunya," kata Feri.

Menurut dia, pengenalan secara langsung diperlukan agar masyarakat memahami konsep pendidikan yang diterapkan di Sekolah Rakyat, termasuk fasilitas yang disediakan dan pola pendampingan terhadap siswa.

Dalam kegiatan tersebut, pengunjung juga dapat menyaksikan gelar karya siswa. Berbagai hasil pembinaan ditampilkan untuk memperlihatkan perkembangan kemampuan dan kepercayaan diri anak-anak setelah menjalani pendidikan selama satu tahun.

Feri menuturkan, perubahan siswa terlihat dari keberanian mereka saat berbicara dan mempresentasikan sesuatu di depan orang lain. Anak-anak yang sebelumnya cenderung malu dan minder kini mulai menunjukkan kepercayaan diri.

"Tadinya mereka presentasi bicara saja malu, takut. Tapi setelah satu tahun dibina di sini, anak-anak menjadi lebih berani dan percaya diri," ujarnya.