Wali Kota Farhan Pecat ASN Bandung yang Terlibat Asusila

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberhentikan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AS karena terlibat dalam kasus asusila.

Kasus ini sudah terjadi beberapa tahun lalu. Surat pemecatan terhadap ASN itu pun sudah dikeluarkan pada 29 Agustus 2026.

Merespons hal ini, Farhan mengatakan secara berkala dirinya mendapatkan laporan mengenai berbagai pelanggaran yang dilakukan ASN di lingkungan Pemkot Bandung.

Setiap pelanggaran terlebih dahulu melalui proses pembinaan sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.

"Secara periodik saya sebagai wali kota selalu mendapatkan update tentang pelanggaran-pelanggaran asusila dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh ASN Kota Bandung," kata Farhan dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, pemberhentian bukanlah langkah yang langsung dilakukan ketika seorang ASN melakukan pelanggaran.

Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, pembinaan, maupun rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Proses pemberhentian itu tidak ditemukan sekali langsung sikat, itu enggak. Tapi memang mesti ada perbaikan," ujarnya.