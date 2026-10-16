Puluhan Siswa di Depok Keracunan Makanan Seusai Minum Susu MBG

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menindaklanjuti laporan dugaan keracunan susu kemasan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap para siswa.

Diketahui, MBG tersebut dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipayung Bojong Pondok Terong 4.

Atas kejadian itu, pemerintah mengambil sampel susu kemasan dan dilakukan pemeriksaan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Devi Maryori mengatakan sampel susu kemasan telah diambil oleh BPOM, lalu untuk selanjutnya diperiksa BPOM di Bandung.

"Kami sudah berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan orang tua murid dan guru mengenai keluhan kesehatan yang dialami sejumlah penerima MBG setelah mengonsumsi susu," ucapnya.

Devi menyebutkan, berdasarkan laporan awal, terdapat 12 penerima MBG yang mengalami keluhan.

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Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, jumlahnya bertambah menjadi 20 orang.

Adapun keluhan yang dilaporkan di antaranya pusing dan diare setelah mengonsumsi susu kemasan tersebut.