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Point Arena Bandung Tutup Hari Ini, Pospro Alihkan Fokus ke Jakarta

Jumat, 16 Oktober 2026 – 14:25 WIB
Point Arena Bandung Tutup Hari Ini, Pospro Alihkan Fokus ke Jakarta - JPNN.com Jabar
Point Arena Bandung. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pos Properti Indonesia (Pospro) menghentikan operasional Point Arena Bandung mulai 16 Oktober 2026.

Keputusan tersebut diambil seiring langkah perusahaan memusatkan pengembangan bisnis gaming dan komunitas digital di Point Arena Jakarta.

Penutupan itu sekaligus mengakhiri perjalanan Point Arena di Bandung yang telah beroperasi sejak Oktober 2022.

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Sementara itu, Point Arena Jakarta yang dibuka pada Maret 2023 tetap beroperasi dan menjadi pusat pengembangan bisnis tersebut.

VP Hospitality Pospro Tata Dibrata mengatakan, penataan operasional dilakukan sebagai bagian dari dinamika bisnis perusahaan. Pospro memilih memusatkan sumber daya dan program pengembangan di Jakarta agar pengelolaan Point Arena lebih terarah.

“Kami ingin Point Arena Jakarta menjadi rumah yang semakin kuat bagi komunitas gaming. Dengan fokus di Jakarta, kami bisa menghadirkan fasilitas, program, dan kolaborasi yang lebih berkualitas,” ujar Tata dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (16/10/2026).

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Point Arena pertama kali hadir di Bandung sebagai gaming house atau tempat berkumpul para pemain gim.

Seiring perkembangannya, Pospro bersama mitra memperluas usaha tersebut ke Jakarta.

Pos Properti Indonesia menghentikan operasional Point Arena Bandung mulai 16 Oktober 2026. Bisnis gaming dan komunitas digital dipusatkan di Jakarta.
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TAGS   pos indonesia posInd pos properti Point Arena Bandung

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