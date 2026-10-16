Geger Penemuan Pria Terikat - Mulut Dilakban di Cimenyan Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang pria berinisial AH (41 tahun) ditemukan tidak berdaya di pinggir jalan wilayah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pada Kamis (15/10/2026) malam

Kondisi pria tersebut tak sadarkan diri dengan tangan diikat dan mulut dilakban.

Kapolsek Cimenyan Kompol Deni Muhtamar mengatakan peristiwa tersebut bermula saat warga melihat korban tergeletak di pinggir jalan. Kemudian, warga melaporkan ke Polsek Cimenyan.

"Iya ada warga nemuin korban di pinggir jalan sekitar jam 9 malam tadi. Terus laporan ke kami," kata Deni saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Deni menjelaskan Polisi langsung bergerak ke lokasi penemuan tersebut. Kemudian korban langsung dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Santo Yusup, Kota Bandung.

"Hasil dari pemeriksaan dokter tidak ada luka kekerasan pada tubuh korban. Kemudian tadi malam pas sudah sadar, korban sudah dibawa pulang oleh keluarganya," ujarnya.

Ia mengungkapkan, korban sempat syok dan tidak bisa dimintai keterangan saat berada di rumah sakit. Namun setelah beberapa jam akhirnya korban bisa berbicara kepada petugas.

"Jadi dari pengakuan awal kejadiannya di Coblong, Kota Bandung. Terus korban diduga dibuang di area sepi di Cimenyan," jelasnya.