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Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 16 Oktober 2026, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Jumat, 16 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 16 Oktober 2026, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg - JPNN.com Jabar
Cek harga emas hari ini, 16 Oktober 2026. Harga emas batangan 1 gram Rp2.571.413 setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas dan perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 16 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.565.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.571.413.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Harga berbeda sesuai berat dan jenis produk.

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Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas batangan Gift Series, emas batangan Batik Seri III, emas batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini

Berikut daftar harga emas batangan reguler pada Jumat, 16 Oktober 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

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- 0,5 gram: harga dasar Rp1.332.500; setelah PPh 0,25 persen Rp1.335.831.

- 1 gram: harga dasar Rp2.565.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.571.413.

Cek harga emas hari ini, 16 Oktober 2026. Harga emas batangan 1 gram Rp2.571.413 setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas dan perak.
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