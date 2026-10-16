BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Panas di Bandung, Suhu Tembus 35 Derajat Celcius

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Meteoroligi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan penyebab cuaca panas di kawasan Kota Bandung.

Dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat suhu cuaca maksimal di Kota Bandung mencapai 35 derajat celcius.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Asri Rachmawati mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kenaikan suhu udara dalam sepekan terakhir.

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Suhu udara pada 8 Oktober 31,4 derajat celcius, tanggal 9 30,4 derajat celcius. Kemudian pada tanggal 10 naik menjadi 32 derajat celcius, tanggal 11 naik menjadi 34 derajat celcius, dan 12 Oktober suhunya 32,6 derajat celcius.

"Di tanggal 13 nya naik lagi jadi 3,3. Kemarin itu naiknya signifikan di 35,0. Jadi, benar yang dirasakan bahwa di Bandung rasanya lebih panas," kata Asri saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2026).

Ia menuturkan pada tanggal tersebut relatif tidak turun hujan termasuk di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Ia menyebut penyebabnya karena tutupan awan akibat puncak musim kemarau membuat sinar matahari langsung ke permukaan.

Selain itu, karena didukung oleh faktor gerak semu matahari yang berada di atas Pulau Jawa. Termasuk status indeks Enso kategori sangat kuat.

Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu meningkatnya inspeksi saluran pernapasan akut akibat debu dan kekeringan. Selain itu risiko dehidrasi bagi masyarakat sehingga harus rajin memperbanyak konsumsi air putih.