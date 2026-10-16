Patrick Saimartua Simanjuntak Terpilih Jadi Ketua Kadin Kabupaten Bekasi

jabar.jpnn.com, BEKASI - Patrick Saimartua Simanjuntak resmi ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Ketua Kamar Daging dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi periode 2026 - 2031.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII Kadin Kabupaten Bekasi yang digelar di Kota Bandung, Rabu (14/10/2026).

Pelaksanaan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi telah melalui serangkaian tahapan sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO), Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tahapan tersebut meliputi pengumuman pelaksanaan Mukab, penjaringan, hingga penutupan pendaftaran peserta dan bakal calon ketua.

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Dalam sambutannya, Patrick menyampaikan visi kepemimpinannya dengan mengusung gagasan Kadin Kabupaten Bekasi Berdikari.

Melalui visi tersebut, dia berkomitmen menjalankan sejumlah program strategis untuk memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus menjadi rumah besar bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari sektor mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar.

Patrick menegaskan, iklim investasi di Kabupaten Bekasi yang sudah berjalan baik ini perlu ditingkatkan agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak.

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"Iklim investasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Bekasi harus terus kita ingatkan agar jauh lebih baik lagi, sehingga benar-benar membawa manfaat nyata bagi semua pihak," kata Patrick dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kelembagaan Kadin Jawa Barat, Agus Vickram, menyatakan bahwa setelah pelaksanaan Mukab dan pengukuhan ketua terpilih, Kadin Kabupaten Bekasi perlu segera mempersiapkan langkah organisasi berikutnya.