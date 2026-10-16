Optimasi GEO Tak Bisa Asal Klaim, Arfadia Tekankan Pentingnya Data Pembanding
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nama merek yang muncul dalam jawaban ChatGPT belum tentu menjadi bukti keberhasilan optimasi digital.
Perusahaan perlu mengukur seberapa besar peningkatan visibilitasnya, bukan sekadar memastikan produknya disebut oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Founder dan CEO PT Arfadia Digital Indonesia Tessar Napitupulu mengatakan, tidak ada pihak yang bisa menjamin sebuah merek menempati posisi tertentu dalam jawaban AI.
Karena itu, klaim keberhasilan optimasi perlu diuji menggunakan data awal dan metode pengukuran yang konsisten.
“Tidak ada yang bisa menjamin posisi tertentu di jawaban AI. OpenAI sendiri menyatakan penempatan di pencarian ChatGPT tidak dijamin,” kata Tessar dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah berkembangnya Generative Engine Optimization (GEO), yakni strategi untuk meningkatkan peluang sebuah merek dirujuk dalam jawaban mesin pencari berbasis AI.
Berbeda dengan optimasi mesin pencari konvensional, visibilitas di platform AI tidak cukup dinilai dari peringkat situs.
Perusahaan juga perlu mengetahui seberapa sering mereknya disebut, sumber informasi yang dijadikan referensi, hingga kontribusinya terhadap aktivitas bisnis.
Arfadia menjelaskan pentingnya data awal, pengukuran sitasi AI, dan bukti dampak bisnis untuk menguji keberhasilan GEO.
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