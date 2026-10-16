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Perbandingan Tiket Kereta Surabaya–Jakarta: Ekonomi, Eksekutif, hingga Priority

Jumat, 16 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Perbandingan Tiket Kereta Surabaya–Jakarta: Ekonomi, Eksekutif, hingga Priority - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kereta api. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Penumpang kereta api rute Surabaya–Jakarta memiliki sejumlah pilihan kelas perjalanan, mulai dari Ekonomi, Eksekutif, Luxury, Compartment, hingga Priority.

Setiap kelas menawarkan pilihan layanan dengan rentang harga dan karakteristik perjalanan yang berbeda.

Sebelum membeli tiket, calon penumpang disarankan membandingkan jadwal keberangkatan, durasi perjalanan, harga, serta fasilitas yang tersedia.

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Pemeriksaan tersebut penting agar pilihan kereta sesuai dengan kebutuhan perjalanan dan anggaran.

Berdasarkan hasil pencarian pada platform Traveloka yang menjadi acuan dalam informasi ini, sejumlah kereta rute Surabaya–Jakarta tercantum dengan harga mulai dari Rp104.000 hingga Rp2.150.000.

Harga tersebut merupakan informasi dari hasil pencarian yang diakses dan dapat berubah sesuai tanggal perjalanan, ketersediaan tempat duduk, serta ketentuan pemesanan.

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Perbandingan Kelas Kereta Surabaya–Jakarta

1. Kelas Ekonomi

Cari tiket kereta Surabaya–Jakarta? Simak perbandingan kelas Ekonomi, Eksekutif, Luxury, Compartment, dan Priority, beserta harga serta durasi perjalanan.
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