BMKG Catat Enam Gempa Susulan di Sukabumi dan Bogor hingga Jumat Pagi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 2,5 mengguncang wilayah Sukabumi dan sekitarnya, Jawa Barat, pada Jumat (16/10/2026) pukul 10.21.55 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian susulan setelah gempa bermagnitudo 4,1 yang terjadi pada Kamis (15/10/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Tangerang, Ana Oktavia Setiowati menjelaskan berdasarkan hasil analisis terbaru BMKG, episenter gempa berada pada koordinat 6,69 derajat Lintang Selatan dan 106,65 derajat Bujur Timur.

Lokasinya berada di darat, sekitar 19 kilometer barat daya Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 kilometer.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG mengategorikan gempa tersebut sebagai gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif.

Getaran Gempa Dirasakan di Kabandungan

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima BMKG, getaran gempa dirasakan di wilayah Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dengan skala intensitas II MMI (Modified Mercalli Intensity).

"Pada skala II MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung dapat bergoyang," jelasnya.