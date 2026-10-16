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Seorang Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Sepeda Motor di Soetta Bandung

Jumat, 16 Oktober 2026 – 09:40 WIB
Seorang Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Sepeda Motor di Soetta Bandung - JPNN.com Jabar
Polisi mengevakuasi seorang pejalan kaki yang tertabrak sepeda motor di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026) malam. Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan seorang pejalan kaki terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026) malam.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang pejalanan kaki meninggal dunia, sementara pengendara motor mengalami luka berat.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 21.45 WIB. Kendaraan yang terlibat merupakan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi D 5978 AEA yang dikendarai AFP (20 tahun).

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Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kecelakaan bermula ketika sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Soekarno-Hatta. 

Setibanya di lokasi kejadian, pengendara motor menabrak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan dari arah selatan menuju utara.

"Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi. Setibanya di tempat kejadian perkara, kendaraan tersebut menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

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Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke RS Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, pejalan kaki yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dibawa ke bagian forensik RSHS Bandung.

Polisi masih menyelidiki kecelakaan maut yang menewaskan seorang pejalan kaki di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
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TAGS   kecelakaan maut unit gakkum satlantas polrestabes bandung kecelakaan di soetta bandung pejalan kaki tewas tertabrak motor pejalan kaki tewas

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