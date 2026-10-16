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Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Jumat 16 Oktober: Berawan Tebal, Bogor Berpotensi Hujan

Jumat, 16 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Jumat 16 Oktober: Berawan Tebal, Bogor Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (16/10/2026) diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca untuk periode Jumat pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (17/10/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor perlu mengantisipasi kemungkinan hujan ringan.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, kondisi berawan hingga berawan tebal diperkirakan masih berlangsung di wilayah Jabodetabek.

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Pada Sabtu dini hari, mulai pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Suhu Udara Jabodetabek Mencapai 35 Derajat Celsius

Prakiraan cuaca Jabodetabek Jumat, 16 Oktober 2026, didominasi berawan hingga berawan tebal. Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan.
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